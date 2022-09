Brötchen fein reiben. Weißkohl in grobe Stücke schneiden. Jagdwurst und Zwiebel grob würfeln. Ananas abtropfen lassen und ebenfalls in grobe Stück schneiden. Rosmarinnadeln fein hacken.

Ofen auf 200 °C vorheizen.

1 EL Butter in einer Pfanne schmelzen, etwas Öl dazugeben und darin die Jagdwurst anbraten. Die Hälfte der gehackten Rosmarinnadeln, Weißkohl, Zwiebeln dazugeben und anbraten. Tomatenmark in die Pfanne geben und anrösten. Zucker darüber streuen und karamellisieren lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn alles gut angebraten ist, Ananas und die Nudeln dazugeben, gut durchschwenken und mit Chilisauce abschmecken.