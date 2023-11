Juliana Luisa Gombe fühlt sich heute in Magdeburg zu Hause. Als 27-Jährige flüchtete sie aus Angola. 1996 kam sie in die Stadt an der Elbe, in dem ihr der Neuanfang gelang, auch wenn sie mit Alltagsrassismus und Gewalt fertig werden musste. Heute berät sie Menschen mit Behinderung bei der Volkssolidarität.