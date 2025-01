Jetzt konzentriert sie sich auf die Leute, die "positive Energie" mitbringen. Anfeindungen kennt sie allerdings auch aus direkter Erfahrung, vorsichtshalber gibt es eine Überwachungskamera im Laden. Der soll trotz allem ein Ort der Begegnung sein, für die Arabisch sprechende Community und für Deutsche, wie beide betonen. Zur Eröffnung kamen auch Menschen, die sie von Anfang an unterstützten, Menschen wie Siegfried Müller, der ihren beiden Kindern in schulischen Dingen hilft – und der vermitteln will, "ein bisschen was regulieren, indem man mit Bekannten und Freunden spricht". Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Ringen um Akzeptanz

Vor zwei Jahren beantragten Siba Biri und Nader Raslan die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie würden gern bleiben, ungeachtet der Veränderungen in Syrien. Ihre Tochter fühlt sich schon als Thüringerin und liebt Erfurt, erzählt die junge Frau. Doch Dazugehören ist nicht so einfach, betont ihr Mann:

Ich kann nicht alleine sagen: 'Ich bin Thüringer!', wenn mich die Gesellschaft nicht akzeptiert. Nader Raslan

Akzeptanz, darum geht es Nader Raslan auch in seiner ehrenamtlichen Arbeit in Migranten-Organisationen, gerade eröffnete er mit einer Kollegin in Saalfeld eine Beratungsstelle nahe der Gemeinschaftsunterkunft, wo derzeit rund 1.200 Geflüchtete leben. Die betreut mit nur sechs Mitarbeitenden Petra Maar, seit 15 Jahren leitet sie den Bereich Asyl im Landkreis Saalfeld. Sie spricht von einer "schwierigen Zeit" und davon, "dass im Umfeld der GU nicht unbedingt immer nur Freunde von unseren Flüchtlingen wohnen". Der von Raslan mitgegründete Verein MigraSaal e.V. berät und unterstützt durch Übersetzung, Begleitung zum Arzt oder Jobcenter. Räume und Technik stellt der Landkreis für das Projekt von und für Migranten. Seine Kollegin Karima kam aus Algerien nach Deutschland und lebt schon 20 Jahre in Saalfeld. Über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus möchte sie vor der Kamera nicht detailliert sprechen.

Wahlkampf und mehr als Wortgefechte

In Krisen-Zeiten reagierten Menschen häufig mit Trotz, sagt Özcan Karadeniz vom deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung "und mit dem Versuch, eine Ordnung wiederherzustellen, wie sie vielleicht nur in der Fantasie einst geherrscht hat". Paradoxerweise seien wenige Berührungspunkte einer der Gründe für die verbreitete Ausländerfeindlichkeit im Osten, betont er mit Blick auf die Situation 2015: "Nirgendwo gab es eine größere Angst vor der so genannten 'Islamisierung des Abendlandes', zu der Zeit, hatten wir schätzungsweise 0,48 Prozent Muslime in Sachsen."

Fakt ist, im Osten sind nur noch knapp 30 Prozent damit zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, stellt die jüngste Autoritarismus-Studie der Universität Leipzig fest. Danach können sich 21 Prozent der Ostdeutschen und sogar ein Viertel der Westdeutschen einen Führer vorstellen, der mit "starker Hand" durchgreift.



Und: Die Zustimmung zu ausländerfeindlichen Aussagen hat in Westdeutschland demnach deutlich zugenommen und nähert sich den Einstellungen im Osten an. Ost und West finden sich "vereint im Ressentiment". Wer nicht "biodeutsch" ist, kann nicht dazugehören und muss eventuell die "Remigration" befürchten.

Sich nicht mehr verstecken

Dass Rassismus und Homophobie nicht nur ein Ost-Problem sind, weiß Minh Duc Pham längst aus eigenen Erfahrungen. Welchen Ruf seine einstige Heimatstadt Zwickau mittlerweile hat, schockiert ihn trotzdem: Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Früher war es uncool, Nazi zu sein. Jetzt wird gar kein Hehl mehr draus gemacht, fremden- oder queer-feindlich zu sein. Minh Duc Pham

So fasst er seinen Eindruck zusammen. Doch auch in Zwickau gibt es Menschen, die für Toleranz kämpfen. Minh Duc Pham, der mittlerweile in Berlin lebt, kam zum letzten Christopher Street Day nach Zwickau, um die Community vor Ort zu unterstützen. Klar war, es würde zu einer Gegendemo der rechstextremen Kleinpartei "Dritter Weg" und möglicherweise heiklen Situationen kommen. Duc Pham will sich heute nicht mehr verstecken. Der junge Mann mit der sanften Stimme trägt seine Haare heute lang mit blondierten Spitzen. Bildrechte: Humboldt-Forum Berlin / Minh Duc Pham

Als Künstler erkundet er seine Familiengeschichte . Seine Arbeiten, noch bis Ende März 2025 zu sehen in einer Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum, sind auch Kritik am Umgang mit Vertragsarbeitenden wie seinen Eltern. Die leben nun seit Jahrzehnten im Erzgebirge. Ob sie inzwischen dazu gehören?



"Unsere Gesellschaft ist divers", sagt Minh Duc Pham, "das bildet sich aber leider nicht so ab in bestimmten Bereichen." Er will sichtbar sein, geht in die Öffentlichkeit, seinen Eltern möchte er das nicht zumuten.