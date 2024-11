Die Leipziger Autoritarismus Studie wird seit 2002 regelmäßig durchgeführt. Sie erfasst die Einstellungen der Bevölkerung zu autoritären und demokratiefeindlichen Tendenzen.



Befragt wurden für die repräsentative Stichprobe 2.500 Menschen in Ost- und Westdeutschland. Diese werden von den Interviewerinnen und Interviewern zu Hause aufgesucht. Die Befragten bekommen den Fragebogen mit den politischen Einstellungsfragebögen ausgehändigt, füllen ihn selbst aus und übergeben diesen danach den Forscher – auf Wunsch auch in einem Umschlag. Mit diesem Vorgehen gelingt es, in etwas mehr als der Hälfte der angesteuerten Haushalte Personen zur Teilnahme an der Untersuchung zu gewinnen.