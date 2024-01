Ohren sind immer offen. Aber nicht alles, was hörbar ist, wird auch gehört. Vieles rauscht vorbei. Man kann auch die Ohren auf Durchzug stellen. Lautstärke ist wichtig, um Gehör zu finden, doch sie ist nicht alles. Der Empfänger entscheidet, welche Botschaft aus der Vielzahl der Hörerlebnisse Aufmerksamkeit bekommt. "Wer Ohren hat, zu hören, der höre!" steht in den Evangelien. Der Gottesdienst vor der beginnenden Passionszeit geht der Frage nach, wie dieses Bibelzitat zu verstanden werden könnte.

"Sei mir ein starker Fels" – diesen Titel trägt der Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) im Kirchenjahr. Was es bedeutet, wird in diesem Gottesdienst der Freien evangelischen Gemeinde thematisiert.

Wie ist das mit den Stimmen, die uns nahelegen, dem Leben nicht zu vertrauen, Gott zu verachten oder an die Liebe weniger zu glauben, als an die Boshaftigkeit der Menschen? Eine der Fragen, die im Gottesdienst gestellt werden. Gibt es einen Teufel, der sich als Gegenspieler Gottes in die Welt einmischt? Eine der Antworten: Versuchung ist jedenfalls mehr, als die Verlockung durch Schokolade während der Fastenzeit . Sie stellt das Grundvertrauen ins Leben auf die Probe.

"Singe Seele Gott zum Preise“, so heißt es in einer Arie von Händel. Was für ein schönes Motiv für alle Formen von Kirchenmusik. Und so gestalten viele Kirchenmusikerinnen und Musiker aus dem Bistum Dresden-Meißen diesen Gottesdienst.