Die Untersuchungen gegen den Attentäter von Halle, Stephan B., sind auch zwei Monate nach dem Anschlag noch nicht abgeschlossen. Das erklärte ein Sprecher des Generalbundesanwalts, der die Ermittlungen leitet. Erst wenn sie beendet sind, wird ein Termin für die Anklageerhebung festgelegt.

Halle oder Magdeburg – wo findet der Prozess statt?

Nach dem Eingang der Anklage wird dann entschieden, wo der Prozess durchgeführt wird. Klar ist, die Gerichtsverhandlung findet in Sachsen-Anhalt statt. Zur Auswahl stünden bislang das Justizzentrum in Halle und das Landgericht in Magdeburg, sagte ein Sprecher des Oberlandgerichts Naumburg.

Die Magdeburger "Volksstimme" berichtet, dass in der Landeshauptstadt für das Frühjahr 2020 bereits ein Gerichtssaal geblockt sei. Dabei soll es sich um die frühere Bibliothek im Landgericht Magdeburg handeln. Nach Angaben des Gerichtssprechers ist dies der größte Saal, der in Sachsen-Anhalt zur Verfügung steht. Man rechne mit einer größeren Anzahl an Nebenklägern, so der Sprecher.

Attentäter hat gestanden

Der Rechtsterrorist Stephan B. hatte am 9. Oktober versucht, in der halleschen Synagoge ein Massaker anzurichten. Er scheiterte an einer verschlossenen Tür und erschoss vor dem Gotteshaus eine Passantin und einen Mann in einem Dönerladen. Im nahen Wiedersdorf verletzte er anschließend zwei weitere Menschen schwer.