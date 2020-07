Verhandlungsbeginn in Magdeburg Anschlag von Halle: Letzte Fragen vor dem Prozess

Am Dienstag beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter von Halle. Ein Prozess, wie ihn Sachsen-Anhalt so noch nicht erlebt hat. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, das Interesse der Öffentlichkeit groß. Zahlreiche nationale wie internationale Medien werden vor allem für die ersten Prozesstage erwartet. Wir blicken voraus auf das, was in den kommenden Wochen passiert.