Auch zwei Wochen nach dem Anschlag in Halle ist an der Ludwig-Wucherer-Straße noch längst nicht an Normalität zu denken. Tausende Kerzen und Blumen erinnern vor dem Kiez-Döner daran, dass in dem Laden ein junger Mann starb. Wenige hundert Meter weiter wurde eine Frau erschossen. Auch dort erinnern Kerzen an die schreckliche Tat.

Die Menschen, die an diesem Dienstagvormittag vorbeikommen, haben sich noch längst nicht an dieses Bild gewöhnt. Viele bleiben stehen, halten innen. Fassungslos versuchen sie nachzuvollziehen, wo der Täter stand und was an jenem 9. Oktober passiert ist. Immer wieder werden neue Kerzen aufgestellt.

40 Tage Trauer

Gerade abends versammeln sich sehr viele Menschen an dem Imbiss, erzählt Izzet Cagac, der Inhaber des Ladens, der selbst regelmäßig bis spät in der Nacht dort steht. Er ist dankbar für die Anteilnahme, die er und vor allem seine Mitarbeiter erfahren, sagt er. Denn zwei von ihnen haben den Anschlag aus nächster Nähe miterlebt. Cagac selbst war zu dem Zeitpunkt in Türkei, um sich um seinen Vater zu kümmern, der einen Autounfall hatte. Doch natürlich trägt auch Cagac Trauer. 40 Tage lang – so, wie es im Islam üblich ist. Der 41-Jährige kleidet sich deshalb schwarz und verzichtet auf Schmuck. "Auch Frisörbesuche sind in dieser Zeit tabu", erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.