Die Mitteldeutsche Zeitung mit Sitz in Halle wird verkauft. Das ist auf einer Mitarbeiterversammlung am Mittwochvormittag mitgeteilt worden. Dabei wurden die Redakteurinnen und Redakteure der Zeitung über den bevorstehenden Verkauf informiert. Wie MDR SACHSEN-ANHALT aus der Belegschaft erfahren hat, wird die MZ an die Bauer Media Group verkauft. Sie gehört bislang zur Mediengruppe DuMont, die den Verkauf wenig später bestätigte.

Die Mitteldeutsche Zeitung erscheint in 15 unterschiedlichen lokalen Ausgaben. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die Mitteldeutsche Zeitung gehört zu den größten und bedeutendsten Medienhäusern in Sachsen-Anhalt. Sie hat eine verkaufte Auflage von rund 156.900 Exemplaren und erscheint vor allem im südlichen Teil Sachsen-Anhalts. Sechsmal wöchentlich werden 17 unterschiedliche Lokalausgaben gedruckt. Auch die Mitteldeutsche Zeitung hat in den vergangenen Jahren mit einem starken Rückgang von Abonnements zu kämpfen. Ende der 1990er Jahre hatte ihre verkaufte Auflage noch bei mehr als 350.000 Exemplaren gelegen.



Zum Vergleich: Die Volksstimme mit Hauptsitz in Magdeburg hat eine verkaufte Auflage von rund 155.900 Exemplaren. Sie erscheint in 18 unterschiedlichen Lokalausgaben, vor allem im nördlichen Landesteil.