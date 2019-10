Diskussion um Polizeischutz für jüdische Gemeinden Rücktrittsforderungen gegen Innenminister Stahlknecht

Die Vertreterin der Jüdischen Gemeinde sagte im Interview weiter, sie habe sich nicht ernstgenommen gefühlt. Die Polizei habe nach ihrem Anruf nicht zurückgerufen und auch keine Hinweise gegeben, wie sich die Gemeinde im Falle eines Anschlags verhalten solle. Auch habe es in diesem Jahr noch kein Angebot für mehr Schutz vom Innenministerium gegeben – zumindest bis zu dem Tag des Anschlags. Allerdings habe die Gemeinde auch schriftlich keinen Polizeischutz beantragt.

Zuvor hatte bereits die Jüdische Gemeinde in Dessau Vorwürfe gegen Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht erhoben. Der Vorsitzende der Gemeinde, Alexander Wassermann, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Stahlknecht habe vor einigen Monaten Finanzhilfen für stärkere Sicherheitsmaßnahmen abgelehnt. Dabei sei es um rund 17.000 Euro unter anderem für neue Videokameras sowie verstärkte Türen und Fenster gegangen.

Das Landeskriminalamt hätte schon vor Monaten eine Mängelliste erstellt. Die Jüdische Gemeinde könne das Geld jedoch nicht allein aufbringen. Erst jetzt hätten Experten der Polizei die Sicherheitsmaßnahmen der Jüdischen Gemeinde in Dessau überprüft.

Reaktion aus dem Innenministerium

Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa Das Innenministerium antworte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochnachmittag, der Bitte der Gemeinde in Dessau habe man nicht nachkommen können, da der Staatsvertrag zwischen dem Land Sachsen-​Anhalt und der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-​Anhalt eine solche Kostenübernahme nicht vorsehe.



Der Staatsvertrag eröffne allerdings die Möglichkeit, eine gesonderte Vereinbarung mit Blick auf den Schutz der Jüdischen Gemeinschaft zu treffen. "Von dieser Möglichkeit ist bislang kein Gebrauch gemacht worden", so das Innenministerium.



Außerdem habe das Innenministerium am Montag erklärt, beim Neubau der Synagoge in Dessau sämtliche Kosten für "bauliche Sicherheitsmaßnahmen in dem vom Landeskriminalamt als notwendig erachteten Umfang" zu übernehmen. Man habe dafür beim Finanzministerium Haushaltsmittel beantragt.

Des Weiteren soll eine Arbeitsgruppe zum "Schutz jüdischer Einrichtungen" gegründet werden, die sich aus Mitgliedern des Innenministeriums, des Bildungsministeriums und dem "Ansprechpartner des Landes für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus" zusammensetzt.

Am Donnerstag wollen die Jüdischen Gemeinden Dessau, Magdeburg und Halle mit Innenminister Stahlknecht gemeinsam über das Thema sprechen. Dabei soll es vor allen Dingen darum gehen, wie die Sicherheit der jüdischen Gemeinden im Land künftig aussehen soll. Das Innenministerium will dabei "eine Vereinbarung über bauliche Sicherheitsmaßnahmen an Synagogen und deren Finanzierung" vorbereiten.

Der Vorsteher der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, sagte, es müssten "bestimmte Regeln für die Zukunft" ausgearbeitet werden. Das Treffen soll nach Angaben des Innenministeriums unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Magdeburg stattfinden.

Nach dem Terroranschlag in Halle hatten die Jüdische Gemeinde in Halle und der Zentralrat der Juden die Sicherheitsbehörden kritisiert, die Gemeinden und jüdischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt seien nicht ausreichend geschützt worden. Innenminister Stahlknecht versprach bessere Sicherheitsmaßnahmen und rechtfertigte das Vorgehen der Polizei – es habe vor dem Attentat keine Hinweise auf einen Anschlag gegeben.

Anfang der Woche hatte Stahlknecht erneut Vorwürfe gegen die Polizei zurückgewiesen, die Polizei habe auf Schutzgesuche seitens der angegriffenen Jüdischen Gemeinde in Halle nicht reagiert. Er sagte auf einer Pressekonferenz, der Einsatz sei die herausforderndste Lage für die Polizei seit 1990 gewesen. Die Beamten hätten allesamt eindrucksvoll bewiesen, dass ihnen die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben unbeteiligter Dritter oberste Verpflichtung ist. Außerdem stellte er einen 10-Punkte-Plan für den besseren Schutz der Öffentlichkeit vor. Demnach werden Synagogen und Moscheen in Sachsen-Anhalt rund um die Uhr durch die Polizei gesichert.