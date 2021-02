Lehrermangel in Sachsen-Anhalt

Arrigo Facchini vermisst seine Wahlheimat Halle. Er vermisst seine Freunde, die Nähe zu Leipzig, das Improvisationstheater, die Wohnung im Zentrum, seine Schwester, die Familie. Facchini lebt mit seiner Frau seit einiger Zeit in Schwäbisch Hall, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. "Halle hat die perfekte Größe", sagt der 37-Jährige und es klingt ein bisschen wehmütig. Doch es nützt ja nichts: Facchini hat die Stadt, in der er fünfeinhalb Jahre lebte, des Jobs wegen verlassen. Dabei hätte er sich eigentlich gern in Sachsen-Anhalt zum Lehrer ausbilden lassen.

Facchini wollte Seiteneinsteiger werden. Die ersten Signale seien vielversprechend gewesen, erzählt er heute. Seine angestrebte Fächer-Konstellation Physik und Mathematik – gefragt. Also bewarb Facchini sich. Doch er wurde abgelehnt – ohne Angabe von Gründen, wie er sagt. Jetzt wird der gebürtige Italiener mit deutschem Pass in Baden-Württemberg zum Lehrer ausgebildet. Er unterrichtet Mathematik und Physik an einem technischen Gymnasium.

Bildungsministerium: Seiteneinstieg hat "sehr hohe Bedeutung"

Arrigo Facchini bei einem seiner Auftritte: In Halle hat der 37-Jährige Improtheater gespielt. Bildrechte: Arrigo Facchini Der Eindruck ist folgender: Das Land Sachsen-Anhalt lehnt einen Lehrer ab, der anderswo ohne Probleme als geeignet für den Schuldienst eingestuft wird – zumal mit einer sehr gefragten Fächer-Konstellation. Und das, obwohl der Mangel an Lehrkräften in Sachsen-Anhalt noch immer groß ist. Nach jüngsten Zahlen des Bildungsministeriums fehlen für eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent 507 Lehrerinnen und Lehrer. Keine Frage: Der Bedarf an neuen Lehrkräften ist da – und das wird vorerst auch so bleiben. In den kommenden fünf Jahren werde es nicht gelingen, die Zahl der altersbedingten Abgänge durch regulär ausgebildete Lehrkräfte zu decken, teilte das Ministerium MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der Seiteneinstieg habe deshalb eine "sehr hohe Bedeutung".

Und doch ist der Fall von Arrigo Facchini kein Einzelfall, sagt Malte Gerken. Der 55-Jährige ist Lehrer an einer berufsbildenden Schule in Halle. Einen großen Teil seiner Zeit nimmt die Arbeit im Hauptpersonalrat ein, im Ehrenamt ist Gerken stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Gerken sagt: "Es stimmt einfach nicht, dass wir keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber finden."

Auch MDR SACHSEN-ANHALT weiß von einem weiteren Fall, in dem ein Bewerber für den Seiteneinstieg in Sachsen-Anhalt abgelehnt worden ist – und zum 1. Februar in Thüringen seinen Vorbereitungsdienst begonnen hat. Das Landesschulamt in Halle hatte ihn abgelehnt, weil es zu der Einschätzung gekommen war, aus dem Studium des Bewerbers lasse sich kein Schulfach für die Stundentafel ableiten. Das Absageschreiben liegt der Redaktion vor. Pikant: Der Bewerber hätte in einem Fach unterrichten können, für das nach Angaben der GEW dringend Lehrkräfte benötigt werden.

Gewerkschaft: Land lehnt Bewerber wegen "überzogener Kriterien" ab