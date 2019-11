Die Auftragsbücher sind gefüllt, doch den Unternehmen fehlen die Leute, um all die Arbeit zu schaffen. Besonders der Nachwuchs fehlt. So sehe es in vielen Handwerksbetrieben in Sachsen-Anhalt derzeit aus, schildert Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Magdeburg: "Manche Betriebe nehmen Aufträge nicht mehr an, oder sie beteiligen sich nicht mehr an öffentlichen Aufträgen – weil sie nicht mehr die Kapazitäten haben."

Als Maßnahme gegen die Personalprobleme reisen die Handwerkskammern, aber auch Vertreter der Industrie, von Ausbildungsträgern und von den Hochschulen Sachsen-Anhalts nach Vietnam. Die Wirtschaftsdelegation plant, bestehende Kooperationen zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. In dem ostasiatischen Staat sollen Fachkräfte und Auszubildende angeworben werden.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte: "Wir wissen in Sachsen-Anhalt, dass der Fachkräftebedarf aus eigener Kraft nicht mehr zu decken ist. Wir sind zu wenige, um die Bedürfnisse der Wirtschaft in den nächsten Jahren noch abdecken zu können." Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass bis 2030 im Land etwa 300.000 Fachkräfte fehlen werden.

Kooperationen in Wirtschaft und Wissenschaft

Ganz konkret werden auf der Reise vom 19. bis 26. November die Deutsch-Vietnamesische Hochschule in Ho-Chi-Minh-Stadt und die Hochschule Anhalt eine Kooperation über den Studiengang Architektur schließen. Außerdem steht ein Besuch in einem Berufsbildungszentrum, an dem Sachsen-Anhalt beteiligt ist, auf dem Programm.

In einigen Branchen funktioniert die Kooperation bereits: Diese vietnamesischen Azubis machen eine Ausbildung in der Gastronomie. Bildrechte: MDR/Isabell Hartung Die Stadt Wernigerode möchte den Austausch mit ihrer vietnamesischen Partner-Stadt Hoi-An ausbauen. Gerade in der Region um die Großstadt Hoi An planen die Handels- und Handwerkskammern, Arbeitskräfte für Sachsen-Anhalt zu gewinnen, denn die Region ist wirtschaftlich weniger entwickelt als andere Gegenden des asiatischen Staates. Dort gibt es also besonders viele junge Menschen, die Arbeit suchen. Die Handwerkskammer Magdeburg denkt groß: Geschäftsführer Burghard Grupe geht davon aus, dass Sachsen-Anhalts Betriebe Bedarf an Hunderten vietnamesischen Arbeitskräften haben.

Es geht nicht um eine Einwanderung ins Sozialsystem. Sondern: Es geht darum, Leute hierher zu holen, die hier fleißig arbeiten und die wir dringend benötigen. Und das muss doch im Interesse der gesamten Gesellschaft sein. Burghard Grupe, Handwerkskammer Magdeburg

Wie Vietnam und Sachsen-Anhalt wirtschaftlich verknüpft sind