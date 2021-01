Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt Deshalb ist die Briefwahl sicher – trotz Restrisiko zum Betrug

Es gebe ein Manipulationsrisiko, sagte der Politologe von der Universität Halle-Wittenberg, Everhard Holtmann, der Tagesschau. Das sei aber "extrem selten". Mit MDR SACHSEN-ANHALT hat er über die anstehende Landtagswahl am 6. Juni 2021, die Sicherheit von Briefwahlen und über den Betrug in Stendal gesprochen:

Herr Holtmann, wie sicher ist eine Briefwahl?

Everhard Holtmann: "Eine Briefwahl ist im deutschen Rechts- und Erfahrungskontext sehr sicher – mit der Einschränkung, die man eigentlich immer machen muss: Dass es auch hier Einfallstore für kriminelles Verhalten geben kann. Das heißt, die hundertprozentige Korrektheit einer Briefwahl hängt davon ab, dass sich alle daran Beteiligten an Recht und Gesetz halten."

Das heißt, es könnte Ihrer Meinung nach ein Risiko geben. Worin besteht das?

"Ja, es gibt in der Tat ein hypothetisches Restrisiko. Man muss hinzufügen, dass es in der Summe und über eine lange Zeit hinweg eine verschwindend geringe Zahl an Vorfällen gab, die entsprechend öffentlich gemacht und dann auch geahndet worden sind. Wo es eine Einfallstelle gibt: beim Antragsverfahren der Briefwahl und beim schriftlichen, vorzeitigen Ausfüllen der Stimmzettel. Da ist ja ein bestimmter Personenkreis darauf angewiesen, sei es aus Gründen der Gebrechlichkeit oder der Behinderung, dass sich Personen ihres Vertrauens auch entsprechend korrekt verhalten. Also sowohl bei der Antragstellung der Briefwahl für denjenigen oder diejenige, die dann die Briefwahlstimmen abgegeben soll, als auch beim Ausfüllen des Stimmzettels."

Ist die Sorge vieler Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter berechtigt, dass die Landtagswahl zur Stendaler Betrugs-Kommunalwahl 2.0 werden könnte?

"Es ist auf der einen Seite nachvollziehbar, wenn so etwas im lokalen oder regionalen Umfeld an einem Einzelfall öffentlich wird, dass man dadurch alarmiert ist. Aber ich denke, generell kann man die Skeptiker oder diejenigen, die Sorge haben, insoweit beruhigen, dass es nur ganz verschwindend wenige Fälle sind, die dann auch strafrechtlich sanktioniert werden."

Lässt sich die Stendaler Kommunalwahl 2014 mit Sachsen-Anhalts Landtagswahl 2021 vergleichen?

"Das Antragsverfahren bei der Briefwahl dürfte im Großen und Ganzen dasselbe sein. Wie gesagt: Wir reden hier jetzt von einer möglichen Einfallstelle, wenn es um die Beantragung und das Ausfüllen der Briefwahlunterlagen geht. Da bedarf es schon einer gehörigen kriminellen Energie, um so etwas überhaupt umzusetzen. Aber nochmal: Nach allem, was wir empirisch wissen, ist es eine verschwindend geringe Anzahl – und eher bei Kommunalwahlen, als bei Landtagswahlen. Man kann davon ausgehen, dass die Wahlen hierzulande auf allen Ebenen des politischen Systems in einem hohen Maße verlässlich und sicher sind."

Wegen der Corona-Pandemie könnte es bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu einer reinen Briefwahl kommen. Wie stehen Sie dazu?

"Es gibt in der Bevölkerung und in der Politik einen weitgehenden Konsens, dass alles getan werden muss, um die pandemische Bedrohung entsprechend einzuschränken – und nicht durch die öffentliche Stimmabgabe zu gefährden. Man stelle sich vor, es gäbe Hunderte, wenn nicht Tausende von Wahllokalen mit dem entsprechenden Gefährdungspotenzial der Ansteckung. Von daher halte ich es für nachvollziehbar, wenn hier unter Umständen eine klare Entscheidung zugunsten der Sicherheit und der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird."

Wie etwa vor einer Woche im Beitrag von KONTRASTE deutlich wurde, ist es vor allem die AfD, die immer wieder betont und teilt, dass eine Briefwahl ein hohes Betrugsrisiko mit sich bringt. So warf der AfD-Abgeordnete Robert Farle den großen Parteien im Magdeburger Landtag mit Blick auf die Landtagswahl vor: "Es gibt perfide Pläne der etablierten Parteien, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen." Auf Nachfrage der KONTRASTE-Redaktion rudert Farle von dieser Aussage zurück, gibt aber zu, dass die AfD besorgt ist, dass sie bei einer reinen Briefwahl weniger Stimmen bekommt. Zum Beispiel erhielt die AfD bei der Bundestagswahl 2017 in den Wahllokalen 13,9 Prozent der abgegebenen Zweit-Stimmen und per Briefwahl nur 9,6 Prozent.