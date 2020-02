Projektleiterin Annemarie Reimann (links) erklärt verschiedene Restaurationstechniken für die Holzbalken. Bildrechte: MDR/Jenny Lehmann Als besonders wichtige Erkenntnis geht zum einen die Handlungsempfehlung für die Restauration der Lasur hervor. Anhand eines Originalbalkens aus der Kirche wurden verschiedene Verfahren getestet – ein Heißluftverfahren hat sich als am schonendsten herausgestellt.



Zum anderen ging aus der Recherche hervor, wie die einzelnen Holzbalken gefertigt wurden. Sie sind zwar alle einzeln hergestellt, jedoch mit einer Maschine – also keine handgefertigten Unikate. Alle Holzbohlen liegen einzeln aufeinander, die Wände sind keine vorgefertigten Segmente. Darum empfehlen die Studierenden, die Stabkirche zu translozieren. Das heißt: Einmal von oben nach unten komplett ab- und dann am neuen Standort wieder aufbauen.

Fast wie bei Ikea: Kirche aus dem Katalog

Für den Wiederaufbau bei der Translozierung sind sogenannte Abbundzeichen wichtig. Diese Zeichen markieren die Stellen, an denen die Holzbohlen zusammengefügt wurden. Jedes der insgesamt 14 Abbundzeichen folgt einem System, wodurch die Längs- und Querwände sowie die rechte und linke Seite der Stabkirche unterschieden werden können – auch nach dem Abbau. "Es hat Spaß gemacht, auf die Suche zu gehen und herauszufinden, was für ein System dahintersteckt", erzählt die Studentin Jennifer Becker zu ihrer Recherche nach den Abbundzeichen.

In diesem Berufsfeld ist es schön, wenn man etwas entwirft und plant und das dann wirklich umgesetzt sieht. In diesem Fall sogar wortwörtlich. Studentin Jennifer Becker über Denkmalpflege

Wen dieses Auf- und Abbauen an Ikea erinnert, liegt gar nicht so falsch: Die Stabkirche Stiege in der skandinavischen Blockbauweise ist ein Katalogmodell. Die maschinelle Fertigung der Kirche hätte eine Massenproduktion möglich gemacht. Theoretisch hätte man also genau dieselbe Kirche nachbestellen können. Gebaut wurde sie in dieser Art jedoch nur einmal, nämlich in Stiege. Die geringe Nachfrage nach diesem Kirchenmodell führte schließlich dazu, dass viele Unterlagen nicht richtig archiviert wurden, weshalb die Studierenden viel nachforschen mussten. Skizzen zur Stabkirche und den Abbundzeichen von der Studentin Jennifer Becker. Bildrechte: MDR/Jenny Lehmann

Kirchen-Transport per Schmalspurbahn?

Gemäß dem Bodengutachten wird die Stabkirche an ihrem neuen Standort mitten in Stiege etwa 50 Zentimeter höher stehen als am Albrechtshaus. Sie wird also in Stiege nicht genau das selbe Erscheinungsbild haben. Reimann betont aber, dass so zu arbeiten sei, dass niemand merken würde, dass die Kirche dort nicht gebaut wurde.

Da sich der neue Standort der Kirche in Stiege in der Nähe des Bahnhofs befindet, kam der Vorschlag auf, die Harzer Schmalspurbahnen als Transportmittel für die einzelnen Holzbohlen zu nutzen. Die Waggons wären dafür geeignet. Ob der Transport mit so einer Bahn klappt, steht jedoch aktuell noch nicht fest, denn die Transportmethode ist nicht zuletzt eine Kostenfrage.

Verein dankbar für Recherche der Studierenden

Die Studierenden überreichen dem Verein Stiege eine Broschüre mit ihren Rechercheergebnissen. Bildrechte: Vivien Pförtner Während der Präsentation kam es auch zu Reibungen zwischen den Vertretern des Planungsbüros und den Studierenden. "Das war etwas schwierig. Das Planungsbüro ist uns sehr oft ins Wort gefallen und hat sich mehr verteidigt, als versucht, mit uns zusammen Lösungen zu finden", sagt Jennifer Becker nach der Präsentation. Ein Vorstandsmitglied des Vereins Stiege, Regina Bierwisch, meint, es sei deutlich geworden, dass das Planungsbüro noch nacharbeiten müsse, damit gründlich fortgearbeitet werden könne.



Bierwisch zeigte sich begeistert und dankbar für die Arbeit der Studierenden. Sie sagt über das Projekt: "Die historischen Quellen sind nicht umfangreich, woraus man einfach mal zusammentragen kann. Da muss man schon richtig gucken und nachforschen. Und das achte ich sehr." Ihre Rechercheergebnisse haben die Studierenden in einer dicken Broschüre für den Verein zusammengefasst.

Am Ende der Präsentation blickt Bierwisch weiterhin sehr zuversichtlich auf das Projekt. Ihrer Meinung nach haben die Ergebnisse verdeutlicht, dass es eine Technologie gibt, die bezahl- und machbar ist. Das Projekt sei mit machbaren Auflagen aus dem Landesdenkmalamt zu schaffen. Bis 2025 soll die Stabkirche am neuen Standort im Dorf Stiege stehen.