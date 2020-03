Klar ist für Junk auch, dass junge Menschen und Familien, die in den Harz kommen, ihren Urlaub aktiv verbringen möchten. Das Wetter lasse das natürlich nicht immer zu. Aber auch darauf würden sich mehr und mehr Anbieter einstellen. Bad Sachsa etwa im Südharz habe eine riesige, neue Kletterhalle. Und in Hahnenklee sei ebenfalls eine Indoorsportanlage in Planung. Von Torfhaus aus solle man bald von einer riesigen Aussichtsplattform in den Harz schauen können. Dem Präsident des Harzclubs jedenfalls ist beim Blick in die Zukunft nicht bange.