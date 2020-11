Problemfall Innenstadt Magdeburg: Der "Hassel" soll leben

Anwohner, will anonym bleiben:

"Der Hasselbachplatz ist für mich das Zentrum und Kneipenviertel der Stadt. Und natürlich vermischt sich hier alles, alle Einwohner der Stadt treffen sich hier. Ich lebe auch hier in der Nähe. Natürlich würde der Stadt viel fehlen, wenn hier vieles schleißen müsste. Dann würde weniger gesellschaftliches Leben stattfinden. Ich mag die kompakte, große Auswahl an Freizeitaktivitäten hier. Was manchmal schwierig hier ist, ist ab einer gewissen Uhrzeit ein etwas unangenehmes Klientel und die große Verunreinigung, die hier abends teilweise stattfindet."



Quelle: MDR/ls Bildrechte: MDR/Leonard Schubert