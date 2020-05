Fünf Jahre nach dem Verschwinden von Inga aus Schönebeck gibt es noch immer keine Spur zu dem Mädchen. Wie die zuständige Polizeiinspektion Stendal MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, laufen die Ermittlungen aber noch. Man sei in den vergangenen Jahren mehr als 2.000 Spuren und mindestens genau so vielen Hinweisen nachgegangen.

Ingas Familie hatte am 2. Mai 2015 auf dem Wilhelmshof bei Uchtspringe gefeiert. Von dort verschwand das fünf Jahre alte Mädchen spurlos.

Ingas Familie hatte am 2. Mai 2015 auf dem Wilhelmshof bei Uchtspringe gefeiert. Von dort verschwand das fünf Jahre alte Mädchen spurlos.

Ingas Familie hatte am 2. Mai 2015 auf dem Wilhelmshof bei Uchtspringe gefeiert. Von dort verschwand das fünf Jahre alte Mädchen spurlos. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Inga war am 2. Mai 2015 von einer Familienfeier im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Uchtspringe im Landkreis Stendal verschwunden. Das Mädchen war damals fünf Jahre alt. Hunderte Einsatzkräfte hatten nach ihrem Verschwinden das angrenzende Waldgebiet durchkämmt, Hubschrauber und Suchhunde kamen zum Einsatz – ohne Erfolg.

Ingas Familie äußert nun Kritik an den Ermittlungen der Polizei. Der Berliner Anwalt Khubaib Ali Mohammed sagte dem MDR, wer sich lange mit Ermittlungen in einem Fall beschäftige, verfestige im Kopf eine Grundthese, wie das Mädchen verschwunden sei. "Jeder einzelne Hinweis und jede Spur, die nicht in dieses Schema passt, wird viel einfacher verworfen." Khubaib Ali Mohammed vertritt Ingas Vater.