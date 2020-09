Selbstversorger in der Altmark Mit nur 890 Euro Rente: Warum ein nachhaltiges Leben ein Abenteuer sein kann

Wenn der Strom knapp wird, ist Lenz abends mit Stirnlampe unterwegs. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag

Drei Viertel des Jahres, sagt Lenz, ist die Stromversorgung in seinem Haus keinerlei Problem. Im Winter, mit weniger Sonne, reicht der Strom nicht immer. Auf einem Rattanstuhl neben seinem Bett hat Christfried Lenz deswegen eine Stirnlampe liegen. An diesigen Tagen im Winter muss er sie abends aufsetzen, wenn er durchs Haus geht. So etwas wie Wäsche waschen kann er im Winter deswegen nicht an jedem Tag. Wenn er die Waschmaschine anschalten will, muss er auf einen Tag mit viel Sonne warten. Ein Problem ist das nicht, findet er. Mit dem Wetter verbunden zu sein, das bedeutet für ihn auch Lebendigkeit.



Mit dem Wetter geht Lenz auch, was sein Essen betrifft. In seinem Garten gibt es zwar keine abgegrenzten Beete, aber genug Gemüse. An einer Seite des Hauses wachsen Tomaten unter einem selbstgebauten Glasdach, an einer anderen aktuell Erbsen, Kürbis, Grünkohl und Sellerie. Gemüse muss Christfried Lenz also nur selten kaufen. Obst auch. Das pflückt er von Bäumen und Sträuchern, die auf Feldrändern und öffentlichem Grund wachsen. Erst neulich hat er 20 große Gläser Pflaumen eingemacht. Ganz kann er sich mit Nahrung aber noch nicht selbst versorgen. Einmal die Woche geht er in die Stadt und kauft, was er nicht selbst herstellen kann: Öl, Margarine, Salz, Zucker, Brot und mehr.