Die Fütterung vieler Zootiere im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec verlangt dieser Tage den Tierpflegerinnen und -pflegern spezielle Kreativität ab. Sie bauen Schneemänner in den Gehegen und verstecken darin das Futter. Was aussieht wie Winterspaß für die Bediensteten, nennt sich in Fachkreisen "Enrichment" und meint auch Verhaltensanreicherung oder Aktivierung - quasi die Beschäftigung von Tieren in Gefangenschaft. "Denn die Tiere erleben zurzeit ohne Besucher deutlich weniger Abwechslung als gewohnt. Um der Langeweile vorzubeugen, legt der Görlitzer Tierpark viel Wert auf 'Enrichment', teilte der Park mit.