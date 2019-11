Die Performance wurde begleitend zur Ausstellung "library of exile" von Edmund de Waal entwickelt. Die Bibliothek umfasst mehr als 2.000 Bücher, oft in Übersetzung, von Autoren und Autorinnen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Sowohl Performance als auch die Ausstellung thematisieren Migration, Exil aber auch Verständigung über die Sprachgrenzen hinweg.

Die Vorstellungen beginnen am Freitag um 19 Uhr sowie am 30. November und am 1. Dezember um 15 Uhr. Bei der Performance werden ausschließlich Materialien aus der vorhergehenden Ausstellung "Erfindung der Zukunft" verarbeitet. "So entsteht ein Weiterleben von Materialien, ein Recycling, eine neue Identität sowie eine neue Perspektive", hieß es aus der Palucca-Hochschule.