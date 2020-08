Nichts ist wunderbar in Amerika dieser Tage. Denn das Schild ist schon wieder weg. Thomas Eulenberger (CDU) ist als Bürgermeister im mittelsächsischen Penig dort auch für den kleinen Ortsteil Amerika zuständig. Während seiner 27-jährigen Amtszeit ist Amerika schon mehrmals beklaut worden. Manchmal sei eine Weile Ruhe, dann scheine es Sammler wieder gepackt zu haben. Gefasst wurde laut Eulenberger bisher keiner der Diebe.

Amerika liegt in einer Sackgasse an der sächsischen Mulde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Da sich die 57-Seelen-Gemeinde in einer Sackgasse an der Mulde befindet, gibt es für Amerika nur ein einziges Schild. Beziehungsweise dieser Tage eben nicht. Penigs Bürgermeister trägt's mit Fassung. Er schätzt die Kosten für eine neue Beschilderung inklusive Arbeitsstunden auf verkraftbare 300 Euro. Zum Glück seien nur die Schrauben gelöst worden. "Wir hatten auch schon mal jemanden, der hat das Schild abgeflext", so Eulenberger.