Der Versandhändler Amazon hat am Flughafen Leipzig/Halle ein neues Luftfrachtzentrum in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind dafür 200 Mitarbeiter eingestellt worden.

Amazon will das Luftfrachtzentrum zunächst mit zwei Flugzeugen betreiben. Leipzig werde ein wichtiges Drehkreuz für ganz Europa, so Eichenseher weiter. Die Entscheidung für den Flughafen Leipzig/Halle sei gefallen, weil das Unternehmen bereits seit 2006 hier ein Logistikzentrum hat und sich mit der Region verwurzelt fühle.

Der Flugplan sehe zunächst vor, dass die Maschinen am Nachmittag in Schkeuditz landen, anschließend be- und entladen werden und in den Abendstunden wieder starten. Derzeit gebe es also keine Nachtflüge, sagte Eichenseher.