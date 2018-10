Produktionsstopp droht bei Neue Halberg Guss in Leipzig

Bei der Neuen Halberg Guss (NHG) in Leipzig droht ab Donnerstag ein Produktionsstopp. Grund seien Lieferausfälle von Unternehmen der Energie- und Schrottversorgung, teilte die IG Metall Leipzig mit. Wahrscheinlich bis Montag kommender Woche soll weder in Leipzig noch in Saarbrücken gearbeitet werden. Zudem wurde bei einer Informationsveranstaltung in Saarbrücken am Mittwoch den Mitarbeitern mitgeteilt, dass Maschinen sowohl aus Saarbrücken als auch aus Leipzig an ein US-Unternehmen verkauft worden sind. Das berichtete ein Reporter des Saarländischen Rundfunks. In welcher Größenordnung sei aber nicht gesagt worden. Es habe lediglich geheißen, dass dieser Schritt unumgänglich gewesen sei, um finanziellen Spielraum zu haben. Auch wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die NHG-Geschäftsführung die Verträge mit den Großkunden Deutz und GM gekündigt hat. Sie sollen jetzt für die neuen Motorblöcke der NHG mehr bezahlen. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.