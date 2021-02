Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft will zügige Agrarwende

Inhaltlich geht es in den kommenden Monaten im Kern darum, die Agrarpolitik so auszurichten, dass sie den Landwirten in den unterschiedlichen Regionen eine wirtschaftliche Perspektive sowie Planungssicherheit bietet und gleichzeitig dazu beiträgt, die großen Umweltprobleme wie den Rückgang der Artenvielfalt und den Klimawandel zu lösen. Hinzu kommen die Strukturfragen im ländlichen Raum. All das muss in den Blick genommen werden, wenn es darum geht, wie die EU-Mittel so eingesetzt werden, dass sie eine bessere Lenkungswirkung als bisher entfalten, um die genannten Ziele zu erreichen.

Sächsisches Landwirtschaftsministerium