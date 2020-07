Bildungsticket kommt wohl nicht zum neuen Schuljahr

Die geplante Einführung eines Bildungstickets für die rund 370.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen verzögert sich offenbar weiter. Ein Start zu Beginn des neuen Schuljahres sei nicht realistisch, zitiert die "Sächsische Zeitung" das Wirtschaftsministerium. Grund sei ein Streit über die Kosten. Die Regierung strebt demnach einen Monatspreis bis zu 20 Euro an. Die Verkehrsverbünde beziffern die Kosten dagegen auf 45 bis 69 Euro pro Ticket. Sie erwarten vom Freistaat eine Erstattung der Differenz.

Minister Martin Dulig bezeichnete die Angaben der Verbünde in dem Blatt als "Mondzahlen", will laut Zeitungsbericht aber weiter mit den kommunalen Zweckverbänden der Verkehrsverbünde verhandeln.



Mit dem Bildungsticket sollen Schüler allgemeinbildender Schulen ganztägig und das ganze Jahr über in dem Verkehrsverbund ihres Wohn- und Schulortes den Nahverkehr unbegrenzt nutzen können.