Viele Kommunen in Sachsen wählen neue Bürgermeister

In Sachsen wählen zahlreiche Kommunen im kommenden Jahr ihre neuen Bürgermeister. Wie das Statistische Landesamt bekanntgab, handelt es sich dabei um 59 Kommunen, darunter auch Leipzig und Chemnitz. In Leipzig tritt am 2. Februar der bisherige Stadtchef Burkhard Jung gegen sieben Mitbewerber an. Chemnitzs Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig kündigte hingegen an, sich für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Wahl zu stellen.