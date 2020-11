Wenn entsprechende Symptome auftreten, würden Betroffene unter Quarantäne gestellt. Erkrankte Gefangene mit starken Symptomen können im Leipziger Haftkrankenhaus behandelt werden. Mangels Intensivstation müssen Corona-Patienten in kritischerem Zustand in eine externe Klinik. Dort würden sie dann auch bewacht, hieß es. Bislang wurden vier Gefangene - derzeit noch einer - im Haftkrankenhaus betreut und zwei in ein öffentliches Krankenhaus verlegt.

Justizministerin Meier sagt, die Coronaregeln in den Gefängnissen würden von den Inhaftierten akzeptiert und mitgetragen. Bildrechte: MDR/Sandra Thiele

Die Justizvollzugsanstalt Dresden war nach positiven Corona-Fällen bis vergangenen Mittwoch komplett in Quarantäne. Justizministerin Katja Meier sprach von umfangreichen Maßnahmen zum Schutz von Bediensteten und Gefangenen in den Gefängnissen, die stetig angepasst werden. Diese würden in der Regel auch von den Inhaftierten mitgetragen, so die Grünen-Politikerin.



Grundsätzlich werden demnach Neuzugänge vierzehntäglich zweimalig getestet und dafür zunächst in separaten Bereichen untergebracht. Das medizinische Personal, die Bediensteten des Haftkrankenhauses und der Seniorenstation im Waldheimer Gefängnis wird wöchentlich getestet. Es gilt Maskenpflicht für Bedienstete, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Besucherinnen und Besuchern auf Fluren, Gängen und in Räumen von Dienstgebäuden, für Gefangene bei Besuchen sowie beim Arzt.