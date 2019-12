Dulig im zweiten Wahlgang in SPD-Vorstand gewählt

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig ist auf dem Bundesparteitag in Berlin im zweiten Wahlgang in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Im ersten Durchgang war Dulig wie mehrere prominente Kandidaten gescheitert: Weder Außenminister Heiko Maas noch der bisherige Parteivize Ralf Stegner und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erhielten die notwendige Anzahl an Delegiertenstimmen. Stegner und Müller gaben daraufhin ihre Plätze im Vorstand auf. Maas bekam im zweiten Wahlgang dann doch deutlich die erforderliche Mehrheit.