Erntestart in Sachsen - Bauern sorgen sich um Getreide

Sachsens Bauern blicken mit Sorge auf die anhaltende Trockenheit. Ihr Verbandspräsident Wolfgang Vogel sagte bei der Vorstellung des Agrarberichts am Montag in Grimma, auf sandigen Böden wie in Nordsachsen werde der Ertrag beim Getreide voraussichtlich bis zu zehn Prozent unter dem fünfjährigen Durchschnitt liegen. Grund sei der fehlende Regen in den vergangenen Wochen.