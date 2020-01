Sachsens Regierung beschließt 220 Millionen Euro schweres Sofortprogramm

Auf einer zweitägigen Kabinettsklausur in Oberwiesenthal hat die sächsische Regierung eine Liste mit 170 Projekten erstellt, die sie in diesem Jahr auf den Weg bringen will. 220 Millionen Euro stehen für dieses Sofortprogramm 2020 zur Verfügung. Alle Details zu den geplanten Vorhaben hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Klausurtagung nicht verraten. Er wolle zunächst nächste Woche die Fraktionen im Landtag informieren, sagte er auf der Pressekonferenz im Fichtelberghaus. Einiges aber ist schon klar: Der Meisterbonus soll zur Stärkung des Handwerks von derzeit 1.000 Euro auf 2.000 Euro angehoben werden, kündigte Kretschmer an.