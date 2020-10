Koalition in Sachsen packt mehr direkte Demokratie an

Die Regierungskoalition von CDU, Grünen und SPD in Sachsen will die Landesverfassung modernisieren. Das vereinbarten die drei Parteien im Koalitionsausschuss. Wie CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Dienstag mitteilte, wird bis Ende des Jahres eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die entsprechende Vorschläge prüfen soll. Die Koalitionäre entsenden je drei Vertreter in das Gremium, zudem sind jeweils ein schwarz, grün und rot geführtes Ministerium und je zwei Berater vertreten.