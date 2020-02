Sächsischer Innenminister nach Anschlag in Hanau: Auf neues Täterprofil einstellen

Unterdessen sind in Leipzig und Dresden für den Abend spontane Kundgebungen angekündigt. Das Dresdner Bündnis "Hope - fight racism" hat zu einer Mahnwache auf dem Jorge-Gomondai-Platz aufgerufen. Auf dem Albertplatz soll eine Stunde später eine Demonstration starten. In Leipzig haben die Bündnisse "Kurdische Community", "Kanak Attak", "Unteilbar" und "Leipzig nimmt Platz" zu einem Gedenken am Otti-Runki-Platz eingeladen.