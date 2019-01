Frank Richter fordert Rücktritt: Zoff um Patzelt-Posten bei der Landeszentrale für politische Bildung

Werner Patzelt Werner Patzelt ist seit Mitte der 1990er-Jahre Mitglied der CDU. 1991 kam er aus Bayern nach Sachsen und lehrt an der TU Dresden Politikwissenschaft. Sein Forschungsfeld hat sich vom Parlamentarismus und politischen Institutionen in den vergangenen Jahren auf den Extremismus verlagert. Für seine Analysen zu Pegida erntete er häufig Kritik. Ebenso für seine Beiträge in der "Jungen Freiheit". Patzelt hat die CDU schon früher beraten, zum Beispiel als 2006 in Dresden eine neue Oberbürgermeisterkandidatin gesucht wurde.