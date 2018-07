Sachsen: Ministerpräsident fordert Einigung im Asylstreit

Der unionsinterne Asylstreit hatte sich am Sonntag erneut zugespitzt. In der Nacht zum Montag erklärte Seehofer, seine politische Zukunft von einem neuen Klärungsversuch mit Bundeskanzlerin Merkel abhängig machen zu wollen. Das Treffen soll am Montag stattfinden. Seehofer hatte in der Nacht seine Ämter als Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzender zur Verfügung gestellt und eine Entscheidung über einen Rücktritt innerhalb von drei Tagen angekündigt.



Seehofer will Migranten, die bereits in anderen EU-Ländern angekommen und registriert sind, an der deutschen Grenze abweisen. Das lehnt CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel aber ab. Sie will europäische Absprachen auf die Beschlüsse des Brüsseler EU-Gipfels.