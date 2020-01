Sachsen Schlusslicht bei neuen Windenergieanlagen im Osten

Sachsen ist beim Neubau von Windenergieanlagen das Schlusslicht in Ostdeutschland. Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat nur zwölf neue Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 42 Megawatt errichtet. Das geht aus Zahlen des Bundesverbandes Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurden.