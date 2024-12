Das dritte Häkchen in einer Saison, die man als einmalig bezeichnen kann. Die Handballer des SC Magdeburg sichern sich im Mai vorzeitig die Deutsche Meisterschaft, holen nach der Klubweltmeisterschaft und dem DHB-Pokal damit bereits den dritten Titel in einer Saison. Einziger kleiner Schönheitsfehler: Im Final Four der Champions League verpassen die Magdeburger Handballer die Titelverteidigung.

Eigentlich war der SCM vor diesem Auswärtsspiel am 30. Mai so gut wie sicher Deutscher Meister. Aber um alles auch praktisch klarzumachen, sollte bei den Rhein-Neckar Löwen noch ein Sieg her. Und wie schon über die gesamte Saison zeigte das Team von Cheftrainer Bennet Wiegert erneut eine überragende Leistung, fegte mit 34:21 über die zahmen Löwen hinweg.



"Die dritte Spielzeit in Folge etwas in den Händen zu halten ist schon überragend. Es ist die bislang erfolgreichste Saison in der Geschichte des SC Magdeburg", blickte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf die unglaubliche Spielzeit des SCM zurück. Dabei hatten die Magdeburger in der Bundesliga in 34 Spiele gerade einmal zwei verloren. "Ich denke, das Heimspiel gegen Berlin und der Auswärtssieg in Flensburg waren die großen Meilensteine", erklärte Schmedt, für den die Meisterschaft das "Nonplusultra" war.