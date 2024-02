Er selbst sei "nicht nur im Amt, um Spaß zu haben, sondern dazu beizutragen, dass die Jungs ihr Optimum an Potenzial und Leistung abrufen können", so Frenzel. Podestplätze sind für den Trainer "drin, das haben wir ja schon gemerkt, aber ich bin auch der Meinung, dass die Jungs das Potenzial haben, um den Sieg mitkämpfen zu können."

Als nächstes steht für die Kombinierer am Wochenende das Triple in Seefeld an. Bei der Traditionsveranstaltung in den Tiroler Bergen ist Frenzel mit vier Gesamttriumphen noch immer der Rekordsieger. Dort bekam er aufgrund seiner Leistungen den Beinamen "König von Seefeld" verliehen.