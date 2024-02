Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar die Silbermedaille über 1500 Meter Freistil gewonnen. Der 26-Jährige schlug im Finale am Sonntag nach 14:44,61 Minuten an. Damit musste er sich nur dem Weltmeister Daniel Wiffen aus Irland geschlagen geben. Wellbrock bescherte dem deutschen Team am letzten Tag der Titelkämpfe von Doha die sechste Medaille. Mehr Edelmetall hatte das deutsche Team zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2009 in Rom gewonnen. Damals hießen die Erfolgsgaranten noch Britta Steffen und Paul Biedermann.