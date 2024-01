Das Team von Rodrigo Pastore hofft, passend zum eigenen Namen, auf den neunten internationalen Sieg in dieser Saison in Serie. Das wäre auch gut für die Tabelle der Gruppe N. Denn bei einem Weiterkommen darf der Gruppenerste das Viertelfinal-Rückspiel in eigener Halle austragen. Als Zweiter würde man das Hinspiel in Chemnitz bestreiten. Da findet in der eigenen Halle die Frühlingsmesse statt. Die Niners müssten umziehen, vielleicht in ihre alte Heimspielstätte, die Richard-Hartmann-Halle. Das würde logistische Probleme mit sich bringen. Und weniger Fans hätten dann Platz: Statt 4.800 nur 2.600.

Bildrechte: imago images / Uwe Meinhold