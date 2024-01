Und obwohl die Chemnitzer mit zwei Playoff-Viertelfinal-Einzügen und dem Europacup bereits sehr ordentlich mitmischen, kam von Pastore gleich die nächste Kampfansage an die Liga: "Wir haben unsere eigene DNA kreiert, wie wir Basketball spielen wollen und wie wir uns als Organisation verbessern - mit unseren Mitteln. Natürlich fragen jetzt alle: Was kommt als Nächstes? Unsere Antwort ist: Wir wollen in den nächsten drei Jahren unter die besten vier Teams in Deutschland kommen", erklärte er in der Freien Presse.