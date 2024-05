Pastore war 2015 zu den Sachsen gekommen und führte sie 2020 in die Bundesliga. Dort konnten sich die Niners sehr schnell etablieren und auch die arrivierten Mannschaften ärgern. In dieser Spielzeit spielt das Pastore-Team groß auf, führte im Dezember nach wettbewerbsübergreifend 16 Pflichtspiel-Siegen in Folge die BBL-Tabelle an. Dazu kam der grandiose Lauf in Europa, der mit dem Erfolg im Rückspielkrimi in Istanbul gekrönt wurde.