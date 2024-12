Kopfballtor und Kuss des FCM-Wappens: "Baris Atik war der Mann des Spiels!"

Baris Atik richtete nach dem Sieg gegen Münster sogleich den Blick voraus auf das nächste Heimspiel: Tabellenführer Paderborn ist am kommenden Sonnabend (Beginn: 13 Uhr) beim FCM zu Gast. Und Atik erklärte, der Klub wolle alles daran setzen, den Spitzenreiter zu schlagen. Die Qualität dafür habe der FCM auf jeden Fall. Zum Abschluss des Podcasts erklärt auch FCM-Experte Guido Hensch, warum er fest von einem Heimsieg ausgeht – und was seine Ehefrau damit zu tun hat.

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken: