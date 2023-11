Vanessa Fudalla erzielte in der 78. Minute die Führung, ehe Verena Wiederen in der dritten Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher noch ausgleichen konnte. Nach der 0:5-Heimniederlage gegen Werder Bremen empfahl RB-Trainer Saban Uzun seinen Spielerinnen, einfach "nicht auf die Tabelle schauen. In den ersten fünf Spielen gegen die Top drei der Vorsaison zu spielen und Niederlagen zu spüren, macht natürlich etwas mit einer Mannschaft, die aus der Vorsaison nur das Gewinnen kennt", sagte er.

