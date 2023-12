Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen. Nicht beim Ballbesitz (58:42), aber an den brenzligen Situationen gemessen. Die erste wirklich zwingende Chance vergab Yussuf Poulsen in der 30. Minute aus 11 m. Kurz danach klingelte es dann doch: Nach einem Freistoß köpfte Poulsen quer im Strafraum, Simakans Schuss wurde noch abgeblockt, aber Lukas Klostermann staubte zum 1:0 ab (34.). In der 42. Minute dann schenkte der öfter knapp daneben liegende Schiri Robert Schröder den Gästen einen Freistoß, den Ozan Kabak zum 1:1 nutzte (42.). Bei seinem Kopfball aus 11 m sah RB-Keeper Blaswich nicht gut aus.

Das Bild nach der Pause ähnelte anfangs den ersten 45 Minuten: RB war bemüht, war aktiver, hatte öfter den Ball - aber nach Großchancen waren beide Teams ebenbürtig: Xavi traf nur den Pfosten (50.), auf der anderen Seite machte Blaswich seinen Fehler wieder gut und parierte einen Stach-Kopfball sensationell (67.). Dann begannen die besagten "Forsberg-Festspiele". In der 71. Minute nahm er einen scharfen Diagonalpass von Lois Openda kurz an und wuchtete den Ball zum 2:1 ins linke Dreiangel. Zwei Großchancen für beide Teams später (Kramaric für die TSG, Openda für RB) nahm er den Ball nach einer Ecke direkt, traf die Latte und bereitete so Simakans Abstauber-Tor zum 3:1 vor (75.). Sein Tor zum vermeintlichen 4:1 in der Nachspielzeit wurde nicht anerkannt, weil Vorlagengeber Benjamin Sesko vorher im Abseits war (90.+5). Danach wurde Forsberg im Stadion gefeiert und verabschiedet.