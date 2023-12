Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den erwarteten Abgang seines langjährigen Spielmachers Emil Forsberg bestätigt. Wie der DFB-Pokal-Sieger am Samstagabend nach dem 3:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim mitteilte, wechselt der Schwede in der Winterpause zu den New York Red Bulls in die Major League Soccer. "Ich kann es kaum glauben, von sowas träumt man, im letzten Heimspiel noch ein Tor zu machen", sagte Forsberg bei Sky. "Aber alles hat ein Ende. Es fühlt sich unglaublich an. Ich liebe diese Stadt und die Fans." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Abschied mit Tor und Assist gegen Hoffenheim

Forsberg verabschiedete sich spektakulär. Er war am Samstag beim letzten RB-Heimspiel des Jahres gegen Hoffenheim in der 66. Minute eingewechselt worden, erzielte das zwischenzeitliche 2:1 und leistete auch noch einen Assist zum 3:1. Nach der Partie lief im Stadion Frank Sinatras "New York, New York". Seinen finalen Auftritt im Trikot der Leipziger könnte er am Dienstag (18:30 Uhr/Sky ) zum Jahresabschluss bei Werder Bremen absolvieren.

In New York unterschreibt der 32-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Dort wird er künftig vom ehemaligen Bundesliga-Coach Sandro Schwarz trainiert, der erst vor wenigen Tagen als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde. Sportchef des Klubs ist Jochen Schneider, der von Juli 2017 bis Februar 2019 sportlicher Leiter am Leipziger Cottaweg war.

Bildrechte: IMAGO / MIS

Forsberg: Der Mann für die wichtigen Tore

Mit Forsberg verliert RB eine absolute Identifikationsfigur. Der schwedische Publikumsliebling war 2015 aus Malmö in die Messestadt gewechselt und trug maßgeblich zu den Erfolgen in den letzten Jahren bei. Im offensiven Mittelfeld war Forsberg über Jahre gesetzt und war wieder für wichtige Tore verantwortlich. Am 8. Mai 2016 schoss er RB gegen den Karlsruher SC mit 1:0 in Führung und den Club beim 2:0-Erfolg damit erstmals zum Bundesliga-Aufstieg. Gut ein Jahr später sorgte er gegen die AS Monaco für das erste RB-Tor in der Champions-League-Geschichte. Auf dem Weg zum ersten DFB-Pokalsieg 2022 hievte Forsberg RB mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit gegen Union Berlin ins Finale.

Nur Poulsen hat mehr Spiele

Mit seinen 323 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm 71 Treffer und 68 Vorlagen gelangen, steht Forsberg in der Liste der Rekordspieler nur hinter Yussuf Poulsen (379 Einsätze). Gemeinsam mit dem Dänen gewann er zweimal den DFB-Pokal (2022 und 2023), stand 2020 im Champions-League-Halbfinale und holte zwei Vizemeisterschaften in der Bundesliga (2017 und 2021). Bildrechte: imago images / Picture Point LE

"Es war ein wunderbarer Transfer – einer der besten, die wir gemacht haben", sagte der einstige RB-Macher und heutige Bundestrainer Österreichs, Ralf Rangnick, jüngst über seinen ehemaligen Schützling.

Neue Herausforderung zum Karriereende

Seinen Abschied hatte der schwedische Nationalspieler bereits im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen die Young Boys Bern am vergangenen Mittwoch (13.12.2023) angedeutet, als er seinen 2:1-Siegtreffer mit Kusshänden in Richtung der eigenen Fans feierte. Nun sucht der Routinier zum Ausklang seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung.

Auch, weil er unter Cheftrainer Marco Rose in dieser Saison nicht mehr zum Stammpersonal gehört und in der Bundesliga nur auf vier Startelf-Einsätze kam. RB hätte seinen Publikumsliebling offenbar gerne behalten, Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen aber auch an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen gescheitert sein.

Emil ist eine absolute Legende in diesem Klub. Kevin Kampl - RB Leipzig