Pernille Harder hatte die Münchnerinnen bereits nach 110 Sekunden in Führung gebracht, ehe Lea Schüller (4./19. Minute) per Doppelpack erhöhte. Nach dem Wechsel schraubten erneut Harder (64.) und Linda Dallmann (90.+2) das Ergebnis weiter in die Höhe. Der FC Bayern hat mit dem Sieg nun vier Zähler Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg. Leipzig bleibt auf Rang zehn, musste aber nach dem 0:4 in Wolfsburg die nächste deftige Packung einstecken.