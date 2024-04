Besonders hart trifft es die Stadiongänger, die in Sektor D "Zuhause" sind. Dieses "Viertel" des Stadionrunds befindet sich hinter dem Tor und gegenüber Sektor B, wo die aktive Fanszene ihren Platz hat. In D sitzen, wenn man so will, die gemäßigten der treuen Fans. Der Bereich hat sich als Familienblock etabliert.