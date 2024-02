Bildrechte: imago images/Ralph Peters

Fußball | Bundesligen DFL: Investoren-Deal für die Bundesliga ist geplatzt

21. Februar 2024, 16:56 Uhr

Der geplante Investoren-Deal in der Fußball-Bundesliga ist geplatzt. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt/Main am Mittwoch beschlossen.