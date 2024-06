Was bedeutet die neue Regelung für die Frauen der Bundesliga-Klubs RB Leipzig sowie den frischgebackenen Erstliga-Aufsteiger. "Ich schaue dem Ganzen sehr positiv entgegen", bekräftigte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RB Leipzig, im Gespräch mit SPORT IM OSTEN. "Die Meinung bei den Frauen-Bundesligaklubs ist einhellig, dass wir aufstocken müssen, um den Sport einfach noch attraktiver zu machen."

Zu Zweitliga-Zeiten war Odebrecht noch in den Ausschüssen AFBL und AFM vertreten. Nachdem die RBL-Frauen den Sprung ins Oberhaus geschafft hatten, hat sich das geändert. "Da wir nun in der 1. Bundesliga spielen, fand ich es sinnvoller, dass das andere Kolleginnen übernehmen und für die 2. Bundesliga sprechen. Die Stellen für die 1. Bundesliga sind voll besetzt, sodass ich in den Ausschüssen nicht mehr vertreten bin", erklärte die 41-Jährige.