Bundesligist RB Leipzig hat Giovanna Hoffmann vom SC Freiburg verpflichtet. Wie RB am Dienstag (11. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis 2026. In 71 Spielen für Freiburg traf Hoffmann fünfmal, zuvor hatte sie für Werder Bremen 26 Tore in 63 Spielen erzielt.